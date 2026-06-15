Ankara Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

15 Haziran Pazartesi 2026, Ankara'da hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 25-28 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 16-18 dereceye iniyor. Nem oranı %40-50 seviyelerinde. Rüzgarlar hafif, kuzey yönünden esiyor. Bu hava koşulları, Ankara'nın karasal ikliminin bir örneği.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Salı günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 28-31 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 16-17 derece arasında değişecek. Nem oranı %30-40 seviyelerinde. Rüzgarlar hafif, kuzey yönünden esecek. 17 Haziran Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 25-28 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 16-18 derece olacak. Nem oranı %30-40 seviyelerinde. Rüzgarlar hafif, kuzey yönünden esecek. 18 Haziran Perşembe günü de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 24-27 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 15-17 derece arasında değişecek. Nem oranı %30-40 seviyelerinde. Rüzgarlar hâlâ hafif, kuzey yönünden esecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Gündüzleri hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşamları ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önerilir. Rüzgarların hafif olacağı bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.