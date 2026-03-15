Ankara Hava Durumu! 15 Mart Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Mart 2026 Pazar günü, Ankara'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava bulutlu. Sıcaklık yaklaşık 4 derece olacak. Öğleye doğru hava yer yer güneşli hale gelecek. Sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde hava yeniden bulutlanacak. Sıcaklık 11 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte 6 kilometre olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %60. Öğle saatlerinde bu oran %33 olacak. Akşam saatlerinde nem %48, gece saatlerinde ise %77 civarında olacak. Basınç gün boyunca 906-907 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 16 Mart Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. 17 Mart Salı günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 17 dereceye kadar yükselecek. 18 Mart Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 18 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşulları günlük planlamalarınızı etkileyebilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Rüzgarın doğu yönünden esmesi, etkilerini hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nem oranı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava daha nemli olacak. Nemli ortamlarda bulunuyorsanız, uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin. Basınç değerlerinin değişimi, hava koşullarında hafif dalgalanmalara yol açabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

