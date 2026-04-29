HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump portreli pasaport dönemi! Resmen açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 250. yılı anısına sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağını ve bu pasaportlarda Başkan Donald Trump'ın görselinin yer alacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Fox News tarafından gündeme taşınan ülkenin 250. yılına özel pasaportlarla ilgili haberi doğruladı.

Sözcü, sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağı ve bu tasarımda Başkan Trump'ın görselinin yer alacağı bilgisini içeren haberi teyit etti.

Sözcü Pigott, açıklamasında, "ABD'nin temmuz ayında 250. yıl dönümünü kutlaması vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı bu tarihi olayı anmak için sınırlı sayıda özel tasarımlı ABD pasaportu basmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

25 BİN ADET BASILACAK

Fox News'ın haberinde, önerilen yeni tasarımın iç kapağında Trump'ın portresinin yer aldığı 25 bin adetlik sınırlı sayıda pasaportun basılacağı belirtildi.

Söz konusu özel tasarım pasaportların basılması durumunda, "ABD tarihinde ilk kez hayattaki bir başkanın bir seyahat belgesinde görselinin yer alacağı" kaydedildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba öldü, engelli oğlu entübe edildi!Baba öldü, engelli oğlu entübe edildi!
Korucu cinayetinde şoke eden iddia: “Konuşmasın” diye öldürülmüşKorucu cinayetinde şoke eden iddia: “Konuşmasın” diye öldürülmüş

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri pasaport
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.