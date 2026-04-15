Ankara Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara'da hava durumu keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arası değişecek. Gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sıcaklıklar 6 - 8 dereceye düşecek. Serin bir hava hakim olacak. Batı ilçelerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşebilir. Solunum yolu rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekir. Maske kullanmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklık 22 - 25 derece arasında bekleniyor. Gökyüzü yine parçalı ve çok bulutlu olacak. 17 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 22 - 25 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava bulutlanacak. 18 Nisan Cumartesi günü hafif yağmurlu hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise 16 - 18 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir.