Ankara Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 15 Ocak 2026 tarihinde hava durumu, soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 3 dereceye kadar yükselebilirken, akşam 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına inebilir. 16-18 Ocak tarihleri arasında da benzer soğuk hava koşulları hüküm sürecek. Yağışlı günlerde kalın giysiler ve rüzgar geçirmez giysilerin tercih edilmesi, sokaklardaki kaygan zeminlere karşı dikkat edilmesi gerekiyor.

Ankara Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Taner Şahin

15 Ocak 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 3 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 1 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. 0 derece civarına gerilemesi öngörülüyor. Rüzgar güneydoğudan saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı da %83 ile %92 arasında değişecek. Bugünkü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak devam edecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü, gündüz sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 1 derece olması öngörülüyor. 17 Ocak Cumartesi günü, gündüz 3 derece, gece ise 1 derece öngörülüyor. 18 Ocak Pazar günü, gündüz sıcaklık 0 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın -3 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu günlerde yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez ayakkabılar kullanılmalıdır. Rüzgarın etkisinden korunmak için rüzgar geçirmez giysiler giyilmelidir. Ayrıca sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkat edilmeli. Kaymaz tabanlı ayakkabılar da tercih edilmelidir. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı havada konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

