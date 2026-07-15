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Ankara Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 15 Temmuz 2026'da hava durumu güneşli ve keyifli geçecek. Gündüz sıcaklığı 30 dereceye ulaşırken, akşam sıcaklığı 17-18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %59 olacak ve rüzgar hızı 8 km/saat civarında hareket edecek. 16 Temmuz'da sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Güneşten korunmak için şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Bu önlemlerle sağlıklı bir gün geçirmek mümkün.

Ankara Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ankara'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %59 civarında. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim olacak.

16 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 31 dereceye yükseleceği öngörülüyor. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %33 civarında. Rüzgar hızı 4 ile 7 km/saat arasında değişecek. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava devam edecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında gölge alanlarda kalmak önerilir.

Ankara'da 15 Temmuz'da ve ilerleyen günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak oldukça önemlidir. Bu sayede sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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