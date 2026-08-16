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Ankara Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 16 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 28 - 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 - 18 derece civarında seyrederken, genel hava durumu güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde 17 - 19 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıkların 28 - 32 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Özellikle güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı almak büyük önem taşıyor. Yaz aylarında Ankara'ya geleceklerin buna dikkat etmesi gerekiyor.

Ankara Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü, Ankara'da hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 28 - 30 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 16 - 18 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %40 - %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde, 17 - 19 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıklar gündüz saatlerinde 28 - 32 derece olarak bekleniyor. Gece sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında olacaktır. Hava yine genellikle güneşli olacak. Nem oranı %40 - %50 civarında kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı da 10 - 15 km/saat arasında değişiklik gösterecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak gereklidir. Ayrıca, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle terleme artabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak, rahat bir gün geçirmeye yardımcıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Ankara'da yaz aylarında hava genel olarak sıcak ve güneşli geçer. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 28 - 32 derece arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 14 - 18 derece arasında olmaktadır. Nem oranı %40 - %50 civarındadır. Yağış ihtimali düşüktür. Yaz aylarında Ankara'ya geleceklerin bu hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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