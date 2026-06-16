Ankara Hava Durumu! 16 Haziran Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı, Ankara'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 - 28 derece, akşam saatlerinde ise 24 - 26 derece civarında seyredecek. Nem oranı %53 civarında. Rüzgar hızı ise 4 km/s seviyelerinde. Gün boyunca hava genel olarak güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü sıcaklık 28 - 30 derece bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklık 24 - 25 derece seviyelerinde olacak. Bu günlerde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Cuma günü ise daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık 23 - 25 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda bulunanların güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerekli. Bu şekilde güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün olur. Ayrıca, Perşembe günü beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur.