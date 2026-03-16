Ankara Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mart 2026 Pazartesi, Ankara'da güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 13 ile 15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 2 ile 3 derece arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 17 Mart Salı kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 3 derece civarında tahmin ediliyor. 18 Mart Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında olup, gece ise 8 dereceye yükselecek. 19 Mart Perşembe hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında, gece ise 5 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 12 ile 17 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 2 ile 8 derece aralığında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza ceket almak faydalı olacaktır. 19 Mart'ta hafif yağmur olacağı için dışarıda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmanız iyi olur.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları iliman olacak. Ani sıcaklık değişimleri ve hafif yağışlar görülebilir. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.