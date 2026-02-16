HABER

Ankara Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

16 Şubat 2026 Pazartesi günü Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gün içerisinde sıcaklık 18-19 dereceyi bulurken, akşam 7-8 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60, rüzgar hızı ise 20 km/saat civarında tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde, 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günleri yağmur ve sağanak bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir.

Simay Özmen

16 Şubat 2026 Pazartesi günü Ankara'da hava durumu 18 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlıdır. Gündüz sıcaklık 18-19 derece arasında seyrederken, akşam 7-8 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında bulunacak. Rüzgar hızı 20 km/saat civarında tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Şubat Salı günü hafif yağmur bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü ise yer yer sağanak yağış olacak. Gündüz sıcaklık 15-16 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6-7 derece civarında olacak. Nem oranı oldukça yüksek, yaklaşık %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 20-25 km/saat arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması önemlidir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

