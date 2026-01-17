HABER

Ankara Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak değerlendiriliyor. Gün boyunca sıcaklık 1 - 2 derece civarında, gece ise -6 ile -5 derece arasında seyredecek. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Kat kat giyinmek, rüzgardan korunmak ve sıcak içecekler almak bu günlerde sağlığınızı korumak için oldukça önemlidir. Soğuk hava koşullarına uygun önlemler almak gerekiyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığının 1 - 2 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkların -6 ile -5 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4 - 5 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:08'dir. Gün batımı ise 17:51 olarak tahmin ediliyor.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde üşümemek için dikkatli olmalısınız. Nem oranının yüksek olması, havanın daha soğuk hissedilmesine yol açabilir. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak oldukça önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. 18 Ocak Pazar günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Hava sıcaklığının 0 - 1 derece civarında olması tahmin ediliyor. 19 Ocak Pazartesi günü hava daha çok güneşli olacak ancak sıcaklık yine 1 - 2 derece civarında kalacak. 20 Ocak Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 - 5 derece civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak faydalı olur. Dışarı çıkarken yanınıza sıcak içecekler almak iyi bir fikir olacaktır. Kar yağışı beklenen günlerde yollarda buzlanmalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Araçlarınızın kış lastiklerini kontrol etmeyi unutmayın.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korur.

