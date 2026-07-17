Ankara Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Bu durum, Ankara'daki hava hakkında net bir yanıt sunuyor. Bugün hava sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Yine güneşli bir hava bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıklar 22 ile 25 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiğini unutmamak önemli. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de sağlık açısından önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkili olduğu saatlerde gerekli önlemleri almayı unutmayın.