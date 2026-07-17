HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 20 ile 23 derece, 19 Temmuz Pazar günü ise 21 ile 24 derece olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve açık hava etkinlikleri planlamak önemli.

Ankara Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Bu durum, Ankara'daki hava hakkında net bir yanıt sunuyor. Bugün hava sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Yine güneşli bir hava bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıklar 22 ile 25 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiğini unutmamak önemli. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de sağlık açısından önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkili olduğu saatlerde gerekli önlemleri almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
Baba, emniyet amiri oğlunun silahıyla kendini öldürdüBaba, emniyet amiri oğlunun silahıyla kendini öldürdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.