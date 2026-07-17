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Söke, Aydın’daki ayçiçeği üretiminin yüzde 72’sini karşılıyor

Aydın’da 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre 218 bin 51 dekarlık alanda gerçekleştirilen ayçiçeği üretiminin yüzde 72’si Söke’de yapılırken, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan ayçiçeğinde ekili alanlar incelendi.Aydın’da kuraklık ve azalan su kaynaklarının etkisiyle alternatif ürünlere yönelim artarken, ayçiçeği üretiminde Söke ilçesi kentin lokomotifi olmayı sürdürüyor.

Söke, Aydın’daki ayçiçeği üretiminin yüzde 72’sini karşılıyor

Aydın’da 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre 218 bin 51 dekarlık alanda gerçekleştirilen ayçiçeği üretiminin yüzde 72’si Söke’de yapılırken, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan ayçiçeğinde ekili alanlar incelendi.

Aydın’da kuraklık ve azalan su kaynaklarının etkisiyle alternatif ürünlere yönelim artarken, ayçiçeği üretiminde Söke ilçesi kentin lokomotifi olmayı sürdürüyor. 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelindeki ayçiçeği üretim alanlarının yüzde 72’si Söke’de bulunuyor. Verilere göre Aydın genelinde 2 bin 759 üretici, toplam 218 bin 51 dekarlık alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirirken, Söke’de ise bin 699 üretici 158 bin 655 dekarlık alanda üretim yapıyor. Böylece il genelindeki ayçiçeği ekim alanlarının yaklaşık yüzde 72’si tek başına Söke tarafından karşılanıyor. Kuraklığa karşı yüksek adaptasyon yeteneği ve derin kök yapısıyla su kısıtına dayanıklı ürünler arasında gösterilen ayçiçeği, üreticilerin son yıllarda en fazla tercih ettiği ürünlerden biri olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayçiçeği üretiminin yoğun olarak yapıldığı Söke ilçesinde ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında üretimin mevcut durumu, hasat beklentileri ve bitkilerin gelişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Sahada gerçekleştirilen fenolojik gözlemlerde ayçiçeğinin gelişim aşamaları ile kuraklık şartlarına uyumu incelenirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Söke, Aydın’daki ayçiçeği üretiminin yüzde 72’sini karşılıyor 1

Söke, Aydın’daki ayçiçeği üretiminin yüzde 72’sini karşılıyor 2

Söke, Aydın’daki ayçiçeği üretiminin yüzde 72’sini karşılıyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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