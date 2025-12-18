Ankara Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 derece, akşam -2 derece civarında olacak. Rüzgarlar hafif esintilerle saatte 2-3 kilometre hızında esecek. Nem oranı %50 ile %72 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati ise 17:25 olarak bekleniyor.

19 Aralık Cuma günü hava durumu benzer şekilde olacak. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında değişecek. Hava kapalı kalacak. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında olacak. Hava yine kapalı görünümde olacak. 21 Aralık Pazar günü ise sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor.

Soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olabilir. Su geçirmez ayakkabılar da sizi korur. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunun değişebileceğini unutmamalısınız. Yola çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmekte fayda vardır.