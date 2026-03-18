Ankara Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 18 Mart 2026'da hava durumu kısmen bulutlu ve sıcaklık 17 derece civarındadır. Gündüz sıcaklıkları 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Gece ise 8 ile 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Mart'ta hafif yağış, 20 Mart'ta yağmur ve çisenti, 21 Mart'ta yer yer sağanak bekleniyor. Bu durum, giyimde dikkat ve olası yağışlara hazırlık gerektiriyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 18 Mart 2026 Çarşamba. Ankara'da hava durumu kısmen bulutlu. Sıcaklıklar 17 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 8 ile 9 dereceye düşecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Gün boyunca rahat bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Mart Perşembe günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 12 ile 13 derece arasında kalacak. Gece ise sıcaklık 7 ile 8 derece civarında olacak. 20 Mart Cuma günü yağmur ve çisenti etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 ile 12 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklar ise 5 ile 6 derece seviyelerinde kalacak. 21 Mart Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 14 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 4 ile 5 derece civarına düşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Şemsiye veya yağmurluk kullanmak iyi bir önlem olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı korunmak önem taşır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre planlama yapmak faydalı olacaktır.

