HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. 19 Ağustos'ta gündüz sıcaklıkları 33-34 derece, gece ise 13-14 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat seviyesini bulacak. Öğle saatlerinde dışarıda bulananların dikkatli olması, bol su tüketmesi ve hafif giysiler tercih etmesi önem taşıyor. Günlük aktivitelerinizi yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Ankara Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ankara'da, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33 - 34 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 13 - 14 derece arasında düşecek. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında bekleniyor. Nem oranı da %43 civarında kalacak. Bu koşullar, Ankara'nın yaz şartlarına işaret ediyor. Sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 32 - 33 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 - 17 derece arasında kalacak. 21 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 34 - 35 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 14 - 15 derece civarında olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklıkların 35 - 36 dereceye çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 16 - 17 derece arasında olacak. Bu dönemde sıcak ve gündüzleri serin hava bekleniyor.

Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcaklar, vücut üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız kritik bir konudur. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Celal Şengör'den Ahmet Özer'e müdahale!Celal Şengör'den Ahmet Özer'e müdahale!
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otelŞüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.