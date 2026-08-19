Çankaya'da 5 eğlence merkezine 'fuhuş' operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılık, operasyona ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

5 EĞLENCE MEKANI HEDEFTEYDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarına ilişkin yürütülen soruşturmada iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ve alınan ifadeler sonucunda çeşitli delil ve tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında mekanların sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüphelinin, Türkiye'ye yasal yollarla gelen ya da ikamet izni bulunan yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları öne sürüldü.

FUHUŞ SUÇLAMASI

Şüphelilerin, kadınların içinde bulundukları zor durumdan yararlanarak onları müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları, kaçak durumda bulunan bazı kadınların kolluk operasyonlarından kaçmasına veya saklanmasına yardımcı oldukları ve barınmalarını sağladıkları iddia edildi.

Bazı kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarını düzenleyen maddeleri kapsamında 18 Ağustos'ta 24 şüphelinin gözaltına alındığını, iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını bildirdi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle;

“Çankaya’da; Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarında meydana geldiği değerlendirilen insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında;

28 şüphelinin; Ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla vize alarak yasal yollarla ülkemize gelen, yasal kalış hakkı devam eden veya sona ermiş bulunan ya da ikamet izniyle ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kadınları, öncelikle normal işlerde çalıştırma vaadiyle kandırarak işe aldıkları,

Sonrasında ise kadınların içinde bulundukları zor durumdan ve acziyetlerinden faydalanarak müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları, Bir kısmının ülkemizde kaçak durumda olduğunu bilmelerine rağmen bu kişileri çalıştırdıkları, kolluk operasyonları sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı oldukları ve kendileri tarafından temin edilen adreslerde barınmalarını sağladıkları, Bazı kadınları ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderdikleri ve bu suretle haksız kazanç elde ettikleri yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

Bu kapsamda şüpheliler, Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinde düzenlenen insan ticareti, 79. maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve 227. maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarından 18.08.2026 tarihinde 20 kişi gözaltına alınmış, ilgili işyerlerinde arama, el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Firar şüphelilere yönelik çalışmalar devam etmektedir.”