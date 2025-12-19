HABER

Ankara Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 5-8 derece, akşam ise 2-5 derece arasında seyredecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, saatte 5 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı %85 civarında olacak. Cumartesi günü sıcaklık 1-12 derece, Pazar günü ise 0-8 derece bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek vücut ısısını korumak açısından önemli.

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 5-8 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 2-5 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Gün boyunca hava soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Cumartesi günü sıcaklık 1-12 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklığın 0-8 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan kuzeybatıya esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %53-69 arasında değişecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında, dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde cilt koruması için nemlendirici kullanılabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Bu saatlerde dışarı çıkmak için dikkatli olmakta fayda var.

