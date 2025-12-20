HABER

DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti! Masadaki konu Terörsüz Türkiye

AK Parti ile DEM Parti İmralı heyeti görüştü. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' süreci masaya yatırıldı.

DEM Parti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşuyor.

AK Parti heyeti DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. DEM Parti heyetinde ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bulundu.

SONRA TİP'İ DE ZİYARET EDECEK

DEM Parti heyeti saat 16.00'da TBMM'de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.DEM Parti İmralı Heyeti'nin temasları pazartesi günü de devam edecek. Heyetin, 22 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

