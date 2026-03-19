Ankara Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu 19 Mart 2026 Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %73 düzeyinde olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde kayma riski bulunuyor. Zeminlerin ıslak olmasından dolayı dikkatli olunmalı. Hafif yağmurlu havalarda su birikintilerinden kaçınmak önemli. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek konforlu bir gün sağlar.

Önümüzdeki günlerde 20 Mart Cuma günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 8 derece civarında olacak. Rüzgar saatte 14 kilometre hızla esmeye devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 11 derece civarında olacak. 22 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13 derece seviyelerine yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek son derece önemli. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek olumsuzlukları önleyebilir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak ıslanmaktan korur.

