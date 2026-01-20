HABER

Ankara Hava Durumu! 20 Ocak Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara, 20 Ocak 2026 tarihinde açık ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklığı 1 derece, akşamda ise 2 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları -6 dereceye kadar düşebilir. 21 Ocak'ta hava bulutlu ve sıcaklık 2 dereceye düşecek. Gece ise -3 derece olması bekleniyor. Düşük sıcaklıklar için kalın giysiler giyilmesi, soğuk algınlığına karşı korunmak için önemli. Rüzgardan etkilenmemek için uygun aksesuarlar kullanılmalı.

Ufuk Dağ

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 1 derece. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 derece civarında olacak. Gece, sıcaklık sıfırın altına inecek. Sıcaklık -6 dereceye düşebilir. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %53 ile %76 arasında değişecek.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü, havanın kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 2 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise -3 derece olacak. Rüzgar yine kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 5 kilometre olarak öngörülüyor. Nem oranı %50 ile %68 arasında değişecek.

22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 2-3 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğudan esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte 3 kilometre olacak. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giyilmesi önemli. Bu, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Eller ve yüz için uygun aksesuarlar kullanmalısınız. Dışarıda zaman geçirirken sıcak içecekler tüketin. Bu, vücut ısınızı dengelemeye yardımcı olur. Soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak için önemlidir.

