Ankara Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Aralık 2025. Pazar günü, Ankara'da hava soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 5 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3 derece seviyesine inecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esmeye devam edecek. Ankara'daki hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 22 Aralık Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 6-7 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 23 Aralık Salı günü, sıcaklıklar 9-10 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklıkları yine 9-10 derece olacak. Alçak bulutlu bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

Soğuk ve yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Kalın giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanılmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunun da değişebileceği unutulmamalıdır. Yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmek önemlidir. Planlamalar buna göre yapılmalıdır.