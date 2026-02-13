HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

VIP bagajında Türkiye'den kaçış! Casperlar'ın yöneticisi 'Emmi' böyle firar etmiş

Casperlar isimli çetenin yöneticisi 'Emmi' lakaplı Mehmet Kurtoğlu, Romanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Kurtoğlu, ifadesinde sınırdan nasıl kaçtığını adım adım anlattı. Kurtoğlu'nun diplomatik plakalı VIP cipin bagajında sınırı geçtiği anların görüntüsü de ortaya çıktı.

VIP bagajında Türkiye'den kaçış! Casperlar'ın yöneticisi 'Emmi' böyle firar etmiş

Organize suç örgütü Casperlar'ın yöneticilerinden Emmi lakaplı Mehmet Kurtoğlu'nun diplomatik plakalı araçla Türkiye'den kaçtığını itiraf etmesiyle başlayan soruşturma sürüyor.

ROMANYA'DA YAKALANMIŞTI

Çok sayıda silahlı saldırı ve tehdit olayının faili olarak aranan Kurtoğlu'nun, yurt dışına kaçtıktan sonra Romanya'da yakalandığı öğrenildi.

Romanya makamlarınca Bulgaristan'a teslim edilen Kurtoğlu, Bulgar polisi tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye deport edildi.

İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE GİZLİ SEVK

10 Ocak'ta gözaltına alınan Kurtoğlu, emniyette verdiği ifadede kaçış sürecini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Kurtoğlu ifadesinde, İstanbul'dan korsan taksiyle Edirne'ye getirildiğini, şehir merkezindeki bir apart otelde bir gece konakladığını söyledi.

Ertesi gün Edirne Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 29'uncu blokta bulunan bir oto yıkama işletmesine götürüldüğünü belirten Kurtoğlu, burada bir süre bekletildiğini aktardı.

VIP bagajında Türkiye den kaçış! Casperlar ın yöneticisi Emmi böyle firar etmiş 1

DİPLOMATİK PLAKALI CİPİN BAGAJINDA TÜRKİYE'DEN ÇIKTI

İddialara göre, daha sonra üç kişiyle birlikte Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı bir aracın bagaj bölümüne bindirilerek sınırdan çıkarıldı.

Aracın Kapıkule üzerinden Bulgaristan'a geçtiği, ardından Romanya'ya ulaşıldığı öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

Kurtoğlu'nun beyanı üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Apart otel ve oto yıkama istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

Yapılan teknik incelemede, söz konusu aracın Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç olduğu tespit edildi.

VIP bagajında Türkiye den kaçış! Casperlar ın yöneticisi Emmi böyle firar etmiş 2

Ayrıca aracın 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Kapıkule üzerinden Bulgaristan'a, Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan ise Yunanistan'a birden fazla giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

SINIRDA VIP KAÇAKÇILIK

Soruşturmada Kurtoğlu'nun İstanbul'dan Edirne'ye getirilmesinde rol aldığı iddia edilen korsan taksici ile Edirne'de saklanmasına ve sınır dışına çıkarılmasına yardım ettiği değerlendirilen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, diplomatik dokunulmazlıktan yararlanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen bu organizasyonda aktif rol aldıkları iddia ediliyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen altı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VIP bagajında Türkiye den kaçış! Casperlar ın yöneticisi Emmi böyle firar etmiş 3

OLAYIN DİPLOMATİK BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Olayın diplomatik araç kullanılması iddiası nedeniyle uluslar arası boyut kazandığı belirtilirken, ilgili konsolosluk aracı ve görevli personel hakkında da idari ve adli inceleme başlatıldığı öğrenildi.

VIP bagajında Türkiye den kaçış! Casperlar ın yöneticisi Emmi böyle firar etmiş 4

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her sabah şifa niyetine içiliyor! Sıcak su içmek vücudunuzda bakın neleri değiştiriyorHer sabah şifa niyetine içiliyor! Sıcak su içmek vücudunuzda bakın neleri değiştiriyor
Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmazAradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sınır Casperlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.