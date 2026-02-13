VIP bagajında Türkiye'den kaçış! Casperlar'ın yöneticisi 'Emmi' böyle firar etmiş

Organize suç örgütü Casperlar'ın yöneticilerinden Emmi lakaplı Mehmet Kurtoğlu'nun diplomatik plakalı araçla Türkiye'den kaçtığını itiraf etmesiyle başlayan soruşturma sürüyor.

ROMANYA'DA YAKALANMIŞTI

Çok sayıda silahlı saldırı ve tehdit olayının faili olarak aranan Kurtoğlu'nun, yurt dışına kaçtıktan sonra Romanya'da yakalandığı öğrenildi.

Romanya makamlarınca Bulgaristan'a teslim edilen Kurtoğlu, Bulgar polisi tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye deport edildi.

İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE GİZLİ SEVK

10 Ocak'ta gözaltına alınan Kurtoğlu, emniyette verdiği ifadede kaçış sürecini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Kurtoğlu ifadesinde, İstanbul'dan korsan taksiyle Edirne'ye getirildiğini, şehir merkezindeki bir apart otelde bir gece konakladığını söyledi.

Ertesi gün Edirne Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 29'uncu blokta bulunan bir oto yıkama işletmesine götürüldüğünü belirten Kurtoğlu, burada bir süre bekletildiğini aktardı.

DİPLOMATİK PLAKALI CİPİN BAGAJINDA TÜRKİYE'DEN ÇIKTI

İddialara göre, daha sonra üç kişiyle birlikte Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı bir aracın bagaj bölümüne bindirilerek sınırdan çıkarıldı.

Aracın Kapıkule üzerinden Bulgaristan'a geçtiği, ardından Romanya'ya ulaşıldığı öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

Kurtoğlu'nun beyanı üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Apart otel ve oto yıkama istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

Yapılan teknik incelemede, söz konusu aracın Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç olduğu tespit edildi.

Ayrıca aracın 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Kapıkule üzerinden Bulgaristan'a, Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan ise Yunanistan'a birden fazla giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

SINIRDA VIP KAÇAKÇILIK

Soruşturmada Kurtoğlu'nun İstanbul'dan Edirne'ye getirilmesinde rol aldığı iddia edilen korsan taksici ile Edirne'de saklanmasına ve sınır dışına çıkarılmasına yardım ettiği değerlendirilen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, diplomatik dokunulmazlıktan yararlanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen bu organizasyonda aktif rol aldıkları iddia ediliyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen altı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN DİPLOMATİK BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Olayın diplomatik araç kullanılması iddiası nedeniyle uluslar arası boyut kazandığı belirtilirken, ilgili konsolosluk aracı ve görevli personel hakkında da idari ve adli inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır