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Ankara Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava sıcaklıkları 16 ile 34 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün beklenirken, nem oranı %13 olarak ölçülecek. Rüzgar saatte 3,66 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde yükselen sıcaklıklar, dışarıda kalacaklar için dikkat edilmesi gereken önlemleri beraberinde getiriyor. Hafif giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığı için hayati önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı günü, Ankara'da hava sıcaklıkları 16 ile 34 derece arasında değişecek. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Nem oranı %13 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3,66 kilometre olacak.

Öğle saatlerinde, hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Şapka takmak da cilt sağlığı açısından gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklıklarının 13 ile 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 16 ile 30 derece arasında değişmesi bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü ise hava sıcaklıklarının 19 ile 29 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının düşeceği akşam ve sabah saatlerinde ise serin tutacak giysiler tercih edilmelidir.

Ankara'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, hava sıcaklıklarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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