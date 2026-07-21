Düzce’de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 3 ayrı olaya müdahale etti. Çalışmalarda; 64 bin adet makaron, 2 adet tütün doldurma makinesi, bin 105 gram kaçak tütün, 13,45 gram paket tütün, 1 adet kompresör, 1 adet motosiklet, 3 adet el telsizi ve 2 adet dedektör ele geçirildi.

KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Terör suçlarıyla mücadele kapsamında ise ekipleri 3 olaya müdahale ederken 3 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır