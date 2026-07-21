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Düzce’de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron, tütün ve tarihi eser aramaya yarayan aletler ele geçirildi.

Düzce’de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 3 ayrı olaya müdahale etti. Çalışmalarda; 64 bin adet makaron, 2 adet tütün doldurma makinesi, bin 105 gram kaçak tütün, 13,45 gram paket tütün, 1 adet kompresör, 1 adet motosiklet, 3 adet el telsizi ve 2 adet dedektör ele geçirildi.
KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Terör suçlarıyla mücadele kapsamında ise ekipleri 3 olaya müdahale ederken 3 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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