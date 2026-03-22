Ankara Hava Durumu! 22 Mart Pazar Ankara hava durumu nasıl?

22 Mart 2026 Pazar günü, Ankara'da hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye çıkacak. Yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Yağmurlu hava bu saatte de etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye inecek. Yağmurlu hava gece boyunca devam edecek. Rüzgar batı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %67 civarında olacak.

Ankara'da hava koşulları önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü, 23 Mart 2026, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. Salı günü, 24 Mart 2026, hava bulutlu olacak. Sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü, 25 Mart 2026, yine yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık bu gün de 13 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmak gerekiyor. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Günlük planlar yapılırken hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Bu durum, daha konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.