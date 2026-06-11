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Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile minibüs şoförü S.K. arasında tartışma yaşandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma

Olay, dün Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, minibüs şoförü S.K. ile otomobil sürücüsü B.Y.Ç. arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma minibüsün araç kamerasına yansıdı. B.Y.Ç.’nin Sakarya Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma 1

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10.06.2026 tarihinde Sakarya ili Adapazarı ilçesinde trafikte meydana gelen ve bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınmış, kamera kayıtları ve diğer deliller incelenmiş, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Olayda adı geçen Cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden ‘Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi’, ‘Basit Yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından adli işlem başlatılmıştır.”

Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma 2

SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA

Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı hakkında, çeşitli maddelerden adli ve idari soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4. maddesinde yer alan ‘Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek’ fiiline ilişkin düzenleme kapsamında, Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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