HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de acı olay! Denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu, 1'i hastaneye kaldırıldı, 1'i kayboldu. Olay yerine giden Mersin Valisi Atilla Toros, kayıp kişiyi arama çalışmalarının ise deniz ve karada sürdüğünü belirtti.

Mersin’de acı olay! Denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Kulak Mahallesi sahilinden denize giren aile, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından 4 kişi sudan çıkarıldı, 1 kişiye ise ulaşılamadı.

Mersin’de acı olay! Denize giren 5 kişilik aileden 3 ü boğuldu 1

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede anne, baba ve annenin kız kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Kayıp yeğenin bulunması için çalışma başlatıldı.

Mersin’de acı olay! Denize giren 5 kişilik aileden 3 ü boğuldu 2

VALİ ATİLLA TOROS'TAN AÇIKLAMA

Olay yerine giden Vali Atilla Toros, ekiplerden bilgi aldı.

Toros, gazetecilere, ailenin Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla suya girdiğini söyledi.

Boğulma ihbarı üzerine ekiplerin yönlendirildiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Akabinde arama çalışmalarına başladık. 2 kişinin de 5 kişilik ailenin arkasından onları kurtarmak üzere denize girdiğine ilişkin de bilgi edinmiş olduk. Bu 2 kişinin daha sonra kendi imkanlarıyla denizden çıktıklarını da öğrendik. 5 kişilik ailede anne, baba, annenin kız kardeşi, bir yeğen ve bir kız çocuğu var. Anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatlarını kaybetti, cansız bedenlerine ulaştık. Bir kız çocuğu şu an hastanede tedavi altında. Durumu inşallah iyi olacak. Durumunun iyiye gittiğine ilişkin bilgiler geldi."

Mersin’de acı olay! Denize giren 5 kişilik aileden 3 ü boğuldu 3

Toros, kayıp kişiyi arama çalışmalarının deniz ve karada sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yeğeni arama çalışmalarımız devam ediyor. Halihazırda 4 botumuz şu an sahada, denizde. 2 sahil güvenlik, 1 AFAD ve 1 polis botu, 4 dalgıcımız denizde aramaya devam ediyor. Su altı ve su üstü arama çalışmalarımız denizde bu şekilde. Karada da emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 ekiplerimizden oluşan bir ekiple buradayız. İnşallah en kısa zamanda denizde arama çalışmalarını sürdürdüğümüz vatandaşımızı da bulmayı ümit ediyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulunduBatman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu
CHP töreniyle ilgili 'figüran' iddiası gündem oldu! Soruşturma başlatıldıCHP töreniyle ilgili 'figüran' iddiası gündem oldu! Soruşturma başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Fatih Altaylı'dan Yeni Parti'nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket"

Fatih Altaylı'dan Yeni Parti'nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket"

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

"Gayrimenkullerimi dağıttım!" deyip açıkladı! O şehirde misafirhanede yaşıyor

"Gayrimenkullerimi dağıttım!" deyip açıkladı! O şehirde misafirhanede yaşıyor

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Piknik yapacaklar dikkat! Bu hatanın cezası 1,9 milyon TL

Piknik yapacaklar dikkat! Bu hatanın cezası 1,9 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.