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CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 9 ismin ihracını istemişti. TV100 canlı yayınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yeni bir ihraç listesinin hazırlandığı aktarıldı.

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 9 vekilin ihracını istemişti. CHP Sözcüsü Sarı, "9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" açıklamasını yapmıştı.

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler 1

Kesin ihracı istenen isimler şöyle:

  • CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  • CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
  • Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
  • Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  • İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
  • Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

YENİ İHRAÇ LİSTESİ İDDİASI

Gazeteci Sinan Burhan TV100 canlı yayınında yeni bir ihraç listesinin hazırlandığını iddia ederek isimleri tek tek açıkladı. İşte o liste:

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler 2

  • Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü Belediye Başkanı
  • Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı
  • Tanju Özcan - Bolu Belediye Başkanı
  • Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı
  • Muhittin Böcek - Antalya Belediye Başkanı
  • Onursal Adıgüzel - Ataşehir Belediye Başkanı
  • Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP ihraç
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