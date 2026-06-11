CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 9 vekilin ihracını istemişti. CHP Sözcüsü Sarı, "9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" açıklamasını yapmıştı.
Kesin ihracı istenen isimler şöyle:
- CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
YENİ İHRAÇ LİSTESİ İDDİASI
Gazeteci Sinan Burhan TV100 canlı yayınında yeni bir ihraç listesinin hazırlandığını iddia ederek isimleri tek tek açıkladı. İşte o liste:
- Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü Belediye Başkanı
- Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı
- Tanju Özcan - Bolu Belediye Başkanı
- Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı
- Muhittin Böcek - Antalya Belediye Başkanı
- Onursal Adıgüzel - Ataşehir Belediye Başkanı
- Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı
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