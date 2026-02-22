Ankara Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da, 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Gece ise 0 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Yağışlı hava nedeniyle yolda kayma riski var. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 23 Şubat Pazartesi günü, hava parçalı bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 9 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise -3 derece civarında seyredecek. 24 Şubat Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Gündüz 9 derece, gece 1 derece bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz 6 dereceye inecek. Gece ise -2 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol edin. Sürüş hızınızı hava koşullarına göre ayarlayın. Dışarıda vakit geçirirken su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Islanmaktan kaçınmanız önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Yağışlı günlerin artması bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak sağlığınızı koruyacaktır. Güvenliğiniz için dikkatli olmalısınız.