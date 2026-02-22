HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 22 Şubat'ta soğuk ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 7 derece, gece ise 0 dereceye düşmesi öngörülüyor. 23 ve 24 Şubat'ta parçalı bulutlu hava ile sıcaklıklar 9 dereceye kadar çıkacak. Araç kullanırken ve dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Uygun giysi ve ayakkabı tercih edilmesi sağlık açısından önem taşımaktadır.

Ankara Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ankara'da, 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Gece ise 0 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Yağışlı hava nedeniyle yolda kayma riski var. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 23 Şubat Pazartesi günü, hava parçalı bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 9 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise -3 derece civarında seyredecek. 24 Şubat Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Gündüz 9 derece, gece 1 derece bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz 6 dereceye inecek. Gece ise -2 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol edin. Sürüş hızınızı hava koşullarına göre ayarlayın. Dışarıda vakit geçirirken su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Islanmaktan kaçınmanız önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Yağışlı günlerin artması bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak sağlığınızı koruyacaktır. Güvenliğiniz için dikkatli olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdiCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdi
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltıRüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.