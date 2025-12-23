Ankara Hava Durumu! 23 Aralık Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü. Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 ile 8 derece arasında. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Hava bulutlu kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %90 civarında. Bugünün hava durumu, soğuk ve yağışlı olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 24 Aralık Çarşamba günü, alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 10 derece arasında değişecek. 25 Aralık Perşembe günü, hava bulutlu kalacak. Sıcaklık 3 ile 10 derece arasında seyredecek. 26 Aralık Cuma günü ise bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık -2 ile 9 derece arasında olacak. Daha ılıman günler ve zaman zaman güneşli günler öngörülebilir.

Bu soğuk ve yağışlı günlerde, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkat etmek önemli. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye taşımak da önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla rüzgarlık ya da mont kullanmalısınız. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı hava koşullarında rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.