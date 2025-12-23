HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 23 Aralık Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif yağışlar görülecek ve nem oranı %90 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 24 Aralık'ta güneşin görünmesi planlanıyor. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılarla dışarı çıkmak önemli bir önlem.

Ankara Hava Durumu! 23 Aralık Salı Ankara hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü. Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 ile 8 derece arasında. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Hava bulutlu kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %90 civarında. Bugünün hava durumu, soğuk ve yağışlı olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 24 Aralık Çarşamba günü, alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 10 derece arasında değişecek. 25 Aralık Perşembe günü, hava bulutlu kalacak. Sıcaklık 3 ile 10 derece arasında seyredecek. 26 Aralık Cuma günü ise bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık -2 ile 9 derece arasında olacak. Daha ılıman günler ve zaman zaman güneşli günler öngörülebilir.

Bu soğuk ve yağışlı günlerde, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkat etmek önemli. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye taşımak da önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla rüzgarlık ya da mont kullanmalısınız. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı hava koşullarında rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma! Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantıİçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.