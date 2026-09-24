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Ankara Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

24 Eylül Perşembe günü Ankara'nın hava durumu ılıman ve güneşli. Sabah serinliği hissedilirken, gün ortasında sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebiliyor. Sıcaklık öğle saatlerinde 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik yaşanacak. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenliğini koruyacak. Dışarı çıkmayı planlayanların, hava koşullarına göre hazırlıklı olması önemli.

Ankara Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bu yılın 24 Eylül Perşembe günü Ankara'nın hava durumu ılıman ve keyifli. Sabah saatlerinde serin bir atmosfer hissediliyor. Gün ortasına yaklaşırken sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebiliyor. Geçtiğimiz günlerde bulutlu havadan sonra, bugün güneşli bir gün geçireceğiz. Ankara'nın mavi gökyüzü altında, şehir halkı doğanın tadını çıkarabilir.

Öğle saatlerinde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşecek. Hafif bir serinlik yaşayacağız. Dışarıda zaman geçirecekler, kat kat giyinmeyi düşünebilir. Güneşli havayı fırsat bilerek açık hava etkinliklerine katılanlar, güneş gözlüğü ve şapka ile önlem almalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman şartlarla devam edecek. Cuma günü sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. Cumartesi gününden itibaren yağışlar görülebilir. Dışarıda etkinlik planlayanların belirsizliği göz önünde bulundurarak önlem almaları iyi olur.

Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, hava durumunu kontrol etmelidir. Şehirdeki hava koşulları aniden değişebilir. Aniden bastırabilecek yağışlara karşı yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Dışarıda uzun süre kalmayı düşünüyorsanız, hafif giyinmelisiniz. Hava koşullarını izleyerek yedek kıyafetlerle hazırlıklı olmak önemlidir.

Sonuç olarak, 24 Eylül Perşembe günü Ankara'daki hava durumu keyifli geçiyor. Ancak, önümüzdeki günler değişken hava şartları getirebilir. Hava tahminlerine dikkat ederek plan yapmak, keyifli bir hafta sonu geçirmemizi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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