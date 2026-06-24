Ankara Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 - 32 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 - 26 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 15 - 16 dereceye gerileyecek. Yağış ihtimali düşük. Hava genel olarak kuru kalacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat olacak.

Açık hava etkinlikleri için güzel bir dönemdesiniz. Piknik yapabilir veya açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Havuz keyfi de uygun bir seçim olacaktır. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşten korunmalısınız. Bol su içmek önem taşır. Akşam serinliği için yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 - 32 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 - 26 derece seviyelerine düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 dereceye inecek. Yağış ihtimali düşük kalacak. Rüzgar yine kuzeyden hafif esecek. Hız 10 - 15 km/saat civarında olacak.

26 Haziran Cuma günü hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 - 32 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 - 26 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında olacak. Yağış ihtimali düşük. Hava genel olarak kuru kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 10 - 15 km/saat olacak.

27 Haziran Cumartesi günü hava yer yer bulutlarla karışık güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28 - 30 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 - 24 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 15 - 16 derece olacak. Yağış ihtimali düşük. Hava genel olarak kuru kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı yine 10 - 15 km/saat olacak.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için güzel bir zaman dilimindesiniz. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir ya da havuzda vakit geçirebilirsiniz. Aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Su içmek sağlığınız için önemlidir. Akşam serinliği için ince bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır.

Ankara'nın karasal iklimi nedeniyle Haziran aylarında sıcaklıklar yüksek olur. Yağış miktarı azdır. Bu dönemde uygun giyinmek sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Gerekli önlemler almak da önemlidir.