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Isparta'da sır olay! Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 22 ve 21 yaşlarındaki iki genç, yol kenarında park halindeki araçta ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, olay yerinde ateşli silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Isparta'da sır olay! Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu

Edinilen bilgilere göre, saat 13.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçta yaptığı ilk incelemede, araç içerisinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Isparta da sır olay! Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu 1

GECE SAATLERİNDE OLAY YERİNE GELMİŞLER

Hayatını kaybedenlerin Ufuk Erdoğan (22) ile Cansu Zengin (21) olduğu öğrenildi. Yapılan ön incelemelerde, olay yerinde ateşli silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca aracın gece saatlerinde olay yerine geldiği tespit edildi.

Isparta da sır olay! Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu 2

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, gençlerin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Isparta da sır olay! Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu 3
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gençlerin cenazelerinin, kesin ölüm sebebinin tespiti için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Isparta da sır olay! Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu 4

Olayın nedeni ve ölümlere ilişkin detayların, adli ve teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Isparta da sır olay! Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Eğirdir
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