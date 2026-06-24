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MHP'li vekilden Nihat Doğan'a 'Naim Hoca' tepkisi!

Nihat Doğan'ın geçtiğimiz günlerde bir program sırasında Erzurum'un manevi kanaat önderi olarak kabul edilen merhum Naim Hoca'ya yönelik söylemleri büyük tepki çekti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Nihat Doğan'a sert sözlerle yüklendi.

MHP'li vekilden Nihat Doğan'a 'Naim Hoca' tepkisi!

Aydın, toplumsal hafızada yer edinmiş değerlere karşı saygılı bir dil kullanılması gerektiğini belirterek, kamuoyunda tanınan isimleri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.

MHP li vekilden Nihat Doğan a Naim Hoca tepkisi! 1

"SÖZ AĞIZDAN ÇIKMADAN ÖNCE ÖLÇÜLÜP BİÇİLMELİ"

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Boğazın dokuz boğum olduğu" atasözünü hatırlatarak, insanların konuşmadan önce sözlerini tartması gerektiğinin altını çizdi. Son dönemde bazı sanatçı ve tanınmış isimlerin anı, fıkra ya da hikaye adı altında kırıcı ve toplumsal değerlere zarar veren üsluplar kullandığını belirten Aydın, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"NAİM HOCA HOŞGÖRÜ VE KÜLTÜR ELÇİSİDİR"

Erzurum'un simge isimlerinden olan merhum Naim Hoca’nın adının, şarkıcı Nihat Doğan tarafından bir programda "küfürbaz" şeklinde yakışıksız bir ifadeyle anılmasına tepki gösteren Aydın, şu ifadeleri kullandı: Aydın, Nihat Doğan'ın merhum Naim Hoca için kullandığı "küfürbaz" ifadesinin, söz konusu isimle asla bağdaşmayan "seviyeden yoksun" bir niteleme olduğunu vurguladı.

MERHUM HOCANIN SÖZLERİYLE YANIT VERDİ

Erzurum kamuoyunda infiale yol açan bu nitelendirmeye karşı, merhum Naim Hoca’nın "Söz kantardır, insanı tartar..." dizeleriyle başlayan ünlü dörtlüğünü meclis kürsüsünden okuyan Aydın, toplumsal değerlere saygı çağrısında bulundu. Ağızdan çıkan her sözün sorumluluk taşıdığını belirten MHP'li vekil, genel kurulu selamladı.

NE OLMUŞTU?

Nihat Hatipoğlu katıldığı bir programda Naim Hoca'yı anarak bir fıkra anlatmış bu fıkra da Erzurumluların tepkisini çekmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan
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