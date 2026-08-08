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Apartman dairesinde korkutan yangın

Çankırı’da alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.Olay, saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Apartman dairesinde korkutan yangın

Çankırı’da alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.
Olay, saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2. katında bulunan evde henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Apartman dairesinde korkutan yangın 1

Apartman dairesinde korkutan yangın 2

Apartman dairesinde korkutan yangın 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı
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