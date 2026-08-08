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Bolu’da 500 metre kaçak ağ ele geçirildi

Bolu’nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde yapılan denetimde, göle bırakılmış 500 metre uzunluğundaki ağ ele geçirilerek imha edildi. Canlı balıklar yeniden göle bırakıldı.

Bolu’da 500 metre kaçak ağ ele geçirildi

Seben İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri tarafından 31 Temmuz’da Taşlıyayla Göleti’nde denetim gerçekleştirildi. Ekiplerin gölette gerçekleştirdiği ağ tarama ve kontrol faaliyetinde, suya bırakılmış halde toplam 500 metre uzunluğunda ağ tespit edildi. Gölden çıkarılan ağlara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Ele geçirilen ağlar daha sonra ekipler tarafından imha edildi. Ağların içerisinde bulunan ve canlı olduğu belirlenen balıklar ise ekipler tarafından zarar görmeden çıkarıldı. Balıklar, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanları olan Seben Gölü’ne yeniden bırakıldı. Jandarma ve tarım ekiplerinin, su ürünlerinin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Bolu’da 500 metre kaçak ağ ele geçirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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