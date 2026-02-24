Ankara Hava Durumu! 24 Şubat Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında olacak. Hava açık kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye yükselecek. Hava az bulutlu hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olarak devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hava karla karışık yağmurlu olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek.

Ankara'da bugünkü hava durumu soğuk olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski oluşabilir. Yolda yürürken dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 1 ile 8 derece arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü bir-iki kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık -3 ile 6 derece arasında değişecek. 27 Şubat Cuma günü bulutların arasından ara ara güneş görünecek. Hava sıcaklıkları -3 ile 5 derece arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler giyilmeli. Ayakkabılar da dikkatli seçilmelidir. Yolda yürürken dikkatli olmanız önemlidir.