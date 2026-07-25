Ankara Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Ankara'da hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16-17 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde, özellikle öğle ve öğleden sonra, hava sıcaklığı 19-20 derece arasında artacak. Şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16-17 derece civarına düşecek. Yağışlar devam edecek.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde ıslanmamak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, sıcaklık artışına karşı uygun giyinmek gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 13-14 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 16-17 dereceye yükselecek. Açık hava koşulları hakim olacak. 28 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 19-20 dereceye ulaşacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Kat kat giyinmek önemlidir. Günün ilerleyen saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler seçmek faydalı.

25 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da hava durumu değişken olacak. Şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.