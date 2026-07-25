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Kafedeki bıçaklamada gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kafede yaşanan bıçaklı yaralama olayına ilişkin polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla alakalı 7 şahıs gözaltına alındı.

Kafedeki bıçaklamada gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kafede yaşanan bıçaklı yaralama olayına ilişkin polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla alakalı 7 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Lavanta Sokak’ta bulunan bir kafede meydana gelen olayda, M.Ç. ile isimleri öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç. bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.Ç.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, olaya karışan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla alakalı gözaltına alınan 7 şahıstan 1’i tutuklandı

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların olay yerine geldikleri aracı değiştirerek farklı bir araçla kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda, şüpheli şahısların bulunduğu bölge belirlenerek alan güvenlik çemberine alındı. Adresle bağlantılı ara sokaklarda ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda, H.Y. (23), E.K. (21), A.K. (24), E.K. (20), H.Ö.O. (19), E.K. (23) ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen L.B. (38) yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kafedeki bıçaklamada gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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