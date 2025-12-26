Ankara Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5-6 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4-5 dereceye düşecek. Hava, parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye kadar inebilir. Karla karışık yağmurlar görülebilir. Rüzgar batı yönünden saatte 8-10 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. Cumartesi günü, 27 Aralık 2025'te kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık gündüz 4-5 derece, gece ise -2 derece civarında olacak. Pazar günü, 28 Aralık 2025'te hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 2-3 derece, gece ise -2 derece civarında seyredecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olmaları gerekmektedir. Yolculuk yaparken, araçların kış lastikleriyle donatılmış olması önemlidir. Sürüş hızı hava koşullarına uygun şekilde ayarlanmalıdır. Soğuk havalarda hipotermi riskine karşı kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Elleri ve yüzü korumak gerekmektedir. Evde kalanların ise ısınma önlemleri alması şarttır. Soba ve kaloriferlerin güvenli kullanımına özen göstermelidirler.

Ankara'da 26 Aralık 2025 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu koşullarda, hem yolda hem de evde gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanız açısından önemlidir.