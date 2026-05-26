Ankara Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı. Ankara'da hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 24 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde 21 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Hava parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava açık olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 5 kilometre olacak. Nem oranı %58 ile %69 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da güzel görünüyor. 27 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 13 ile 25 derece arasında olacak. Hava çoğunlukla güneşli görünmekte. 28 Mayıs Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 25 derece arasında kalacak. 29 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 8 ile 20 derece arasında değişecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, 28 Mayıs Perşembe günü için hazırlıklı olmalısınız. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu tarihte açık hava etkinlikleri planlarken dikkatinizi hava durumuna vermelisiniz. Gerektiğinde planlarınızı esnek tutmanızda fayda var.