Ankara Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da, 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava koşulları soğuk olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 5 derece civarına çıkacak. Gece sıcaklık sıfıra kadar düşecek. Bu durum, gün boyunca soğuk havanın süreceğini gösteriyor.

Rüzgar batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Bu rüzgar, hava koşullarını daha da soğutabilir. Nem oranı %77 seviyelerinde olacak. Hissedilen sıcaklık, bu nedenle daha da düşük hissedilebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmek gerekiyor. Su geçirmez ayakkabı tercih etmek, üşüme riskini azaltır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk geçecek. 27 Şubat Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile -2 derece arasında değişecek. 28 Şubat Cumartesi günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 7 ile -4 derece arasında olacak.

Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde bu durum risk taşır. Yolculuk yaparken araçların kış lastikleriyle donatılması gerekir. Sürüş hızı düşük tutulmalıdır. Açık alanlarda vakit geçirirken kat kat giyinmek önem taşır. Vücut ısısını korumak için su geçirmez giysiler kullanmak sağlığı korur.

Ankara'daki hava durumu ve önümüzdeki günler düşünüldüğünde hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için şarttır.