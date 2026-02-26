HABER

Üvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildi

Kayseri’de bir servis şoförünün, eşinin önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne Şerife G.’nin şikâyeti üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Kayseri’de servis şoförü üvey baba F.Y.’nin, 3 yıl önce evlendiği Şerife G.’nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.’ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Üvey baba F.Y.’ye, annenin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı uygulandı.

ANNE ŞİKAYET ETTİ, UZAKLAŞTIRILDI

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yaşayan servis şoförü F.Y., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. İkinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.’yi de yanına alan anne Şerife G., evliliğin ardından F.Y. ile yaşamaya başladı. Üvey baba F.Y.’nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.’ye şiddet uyguladığı öğrenildi. Anne Şerife G.’nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan üvey baba F.Y.’nin, M.E.T.’ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, üvey babanın M.E.T.’ye şiddet uyguladığı, küfürler ettiği ve annenin çocuğunu korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

