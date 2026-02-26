Türkiye donacak: Kar, sağanak, fırtına! Okullar tatil edildi, 29 kente sarı kodlu uyarı verildi

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre soğuk ve yağışlı hava, kuzey ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde etkili olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur; kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

ANKARA -2 DERECEYE, İSTANBUL 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

1 haftalık süreçte Ankara'nın zaman zaman eksi derecelere düşmesi beklenirken, İstanbul'da da en düşük sıcaklığın 2 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN İSTANBULLU VATANDAŞLAR İÇİN UYARI! SEMT SEMT SIRALANDI, KARLA KARIŞIK YAĞMUR YAĞACAK

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından İstanbullu vatandaşlar için uyarı yayınlandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada, çarşamba akşamı başlayan yağışların Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışına döneceği belirtildi. Yağışların öğle saatlerinde İstanbul'u terk edeceği de aktarılırken, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli olması istendi.

BİRÇOK BÖLGEDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Ayrıca; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar iç ve doğu illerinde kar, diğer bölgelerde sağanak şeklinde olacak.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu için fırtına beklendiği duyuruldu. Adana, Mersin ve Mardin için ise sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

ERZURUM'UN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullardan tatil haberi geldi. Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Horasan ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için dersler ertelendi. Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

MALATYA ARAPGİR'DE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkisini gösterdi. Arapgir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

TUNCELİ'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim bir günlüğüne durduruldu. Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ara verildi.

BİNGÖL KARLIOVA'DA TÜM OKULLAR TATİL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca Kahramanmaraş Göksun'da 1 gün, Bayburt genelinde de 1 gün okullar tatil edildi.

METEOROLOJİ'DEN 29 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından farklı meteorolojik hadiseler nedeniyle 29 il için sarı kodlu uyarı verdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde: Adana, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman, Şırnak