HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MSÜ'de uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 9 şüpheli yeniden adliyeye çıkacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı. 9 sözleşmeli er bugün tekrar adliyeye çıkarılacak.

MSÜ'de uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 9 şüpheli yeniden adliyeye çıkacak
Rosetta

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 191’inci maddesi kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçunu işlediklerine ilişkin ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

İFADELERİ ALINDI

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye getirildi. Şüphelilerin ifadeleri alınarak Adli Tıp Kurumu’na sevkleri sağlandı. Adli Tıp’ta kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

MSÜ de uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 9 şüpheli yeniden adliyeye çıkacak 1

ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen ikametlerde arama ve el koyma talimatı verildi. Yapılan aramalarda ve üst aramalarında, şüphelilerin üzerinde folyo sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

MSÜ de uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 9 şüpheli yeniden adliyeye çıkacak 2

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Soruşturma dosyasında ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda 9 şüphelinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

Şüpheliler bugün yeniden adliyeye çıkarılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li isim 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla gözaltındaCHP'li isim 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla gözaltında
"Ayağın çürüdü, kesilecek" dediler! Türkiye’de ayağa kalktı"Ayağın çürüdü, kesilecek" dediler! Türkiye’de ayağa kalktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.