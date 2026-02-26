MSÜ'de uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 9 şüpheli yeniden adliyeye çıkacak

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 191’inci maddesi kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçunu işlediklerine ilişkin ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

İFADELERİ ALINDI

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye getirildi. Şüphelilerin ifadeleri alınarak Adli Tıp Kurumu’na sevkleri sağlandı. Adli Tıp’ta kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen ikametlerde arama ve el koyma talimatı verildi. Yapılan aramalarda ve üst aramalarında, şüphelilerin üzerinde folyo sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Soruşturma dosyasında ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda 9 şüphelinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

Şüpheliler bugün yeniden adliyeye çıkarılacak.