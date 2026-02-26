HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Mart 2026'da PlayStation Plus'a eklenecek 4 ücretsiz oyun açıklandı

Sony, PlayStation Plus'ın Mart 2026 ücretsiz oyunlarını resmen açıkladı. Buna göre PS Plus üyesi PlayStation oyuncularını mart ayında 4 ücretsiz oyun bekliyor. Peki, PlayStation Plus'a Mart 2026'da eklenecek oyunlar hangileri? Bu oyunlar ne zaman erişime açılacak?

Mart 2026'da PlayStation Plus'a eklenecek 4 ücretsiz oyun açıklandı
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının yakından takip ettiği abonelik servislerinden biri olan PlayStation Plus'ın yeni ay sürprizleri netleşti. Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, Mart 2026'da PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunları resmi olarak açıkladı. Peki, PlayStation Plus'a Mart 2026'da eklenecek oyunlar hangileri? Bu oyunlar ne zaman erişime açılacak?

İŞTE PLAYSTATION PLUS MART AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Paylaşılan detaylara göre oyunseverler mart ayında 4 oyuna ücretsiz erişim imkânı kazanacaklar. Sony'nin listesine göre mart ayında kullanıcılara sunulacak yapımlar şunlar:

  • PGA Tour 2K25 (PS5)
  • Monster Hunter Rise (PS5, PS4)
  • Slime Rancher 2 (PS5)
  • The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS5, PS4)

Mart 2026 da PlayStation Plus a eklenecek 4 ücretsiz oyun açıklandı 1

PS PLUS MART 2026 OYUNLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Açıklanan bilgilere göre PlayStation Plus'a eklenecek bu yeni oyunlar, 3 Mart tarihi itibarıyla erişime açılacak. Ayrıca bu oyunların, PlayStation Plus'ın tüm abonelik katmanlarında mevcut olacağı belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada!Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada!
Beyoğlu'ndaki özel üniversitede 'dönem ödevi' kavgası! Arkadaşını göğsünden bıçakladıBeyoğlu'ndaki özel üniversitede 'dönem ödevi' kavgası! Arkadaşını göğsünden bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation Oyun playstation plus nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.