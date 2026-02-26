Mart 2026'da PlayStation Plus'a eklenecek 4 ücretsiz oyun açıklandı

Oyun dünyasının yakından takip ettiği abonelik servislerinden biri olan PlayStation Plus'ın yeni ay sürprizleri netleşti. Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, Mart 2026'da PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunları resmi olarak açıkladı. Peki, PlayStation Plus'a Mart 2026'da eklenecek oyunlar hangileri? Bu oyunlar ne zaman erişime açılacak?

İŞTE PLAYSTATION PLUS MART AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Paylaşılan detaylara göre oyunseverler mart ayında 4 oyuna ücretsiz erişim imkânı kazanacaklar. Sony'nin listesine göre mart ayında kullanıcılara sunulacak yapımlar şunlar:

PGA Tour 2K25 (PS5)

Monster Hunter Rise (PS5, PS4)

Slime Rancher 2 (PS5)

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS5, PS4)

PS PLUS MART 2026 OYUNLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Açıklanan bilgilere göre PlayStation Plus'a eklenecek bu yeni oyunlar, 3 Mart tarihi itibarıyla erişime açılacak. Ayrıca bu oyunların, PlayStation Plus'ın tüm abonelik katmanlarında mevcut olacağı belirtiliyor.