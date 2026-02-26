HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eşini mobilya mağazasında darbetti: O anlar kamerada

Samsun’un Atakum ilçesinde bir şahıs, eşini çalıştığı mobilya mağazasında darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Eşini mobilya mağazasında darbetti: O anlar kamerada

Olay, 2025 Aralık ayında Atakum ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada cep telefonuyla konuşan şahıs, bir süre sonra mağaza çalışanı olan eşine bağırmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine hakim olamayan şahıs, eşine şiddet uyguladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, telefonla konuştuğu sırada eşine yönelerek tartışma başlatan şahsın, daha sonra fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Öte yandan, çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını öğrenildi.

Eşini mobilya mağazasında darbetti: O anlar kamerada 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaJandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Mardin’de cezaevi firarisi JASAT operasyonuyla yakalandıMardin’de cezaevi firarisi JASAT operasyonuyla yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.