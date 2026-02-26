HABER

Parkta akran zorbalığı kamerada; 2 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde C.E.K. (16), parkta N.E. (16) tarafından darbedildi. C.E.K.'nin aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonrası yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada N.E. ile görüntüyü kaydeden kişi gözaltına alındı.

Olay, 7 Ocak'ta Bodrum ilçesi Karabağ Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre; C.E.K. ile N.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. C.E.K., art arda aldığı darbelerin ardından bayıldı.

BAZILARI KAVGAYI 'DEVAM' DİYEREK İZLEDİĞİ GÖRÜLDÜ

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; C.E.K.'nin bir süre sendeleyerek yürüdükten sonra yere yığıldığı, çevredeki bazı kişilerin ise kavgayı 'devam' diyerek izlediği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.E.K. tedavisi sonrası taburcu edilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

AKRAN ZORBALIĞINA 2 GÖZALTI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında N.E. ve kavgayı kaydeden kişi gözaltına alındı.

Bodrum Kaymakamlığı olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde çeşitli basın-yayın ve sanal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde olayın 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiği ve adli tahkikata başlandığı anlaşılmıştır" denildi.

26 Şubat 2026
26 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA

