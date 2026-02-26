HABER

Körfezde midyede virüs mü tespit edildi? Resmi açıklama geldi

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde midyelerde hepatit A ve norovirüs tespit edildiğine yönelik iddialar üzerine kamuoyuna açıklama yaptı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde midyelerde hepatit A ve norovirüs tespit edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

MİDYEDE HEPATİT A VE NOROVİRÜS RİSKİ Mİ VAR?

Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde İzmir Körfezi'nde midyelerde hepatit A ve norovirüs tespit edildiğine ilişkin haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının doğduğu belirtildi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Haberlere konu edilen bölgeler Bakanlığımızın izleme ve sınıflandırma sistemi içerisinde yer almamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

MÜDÜRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Resmi izleme programları kapsamında İzmir İç Körfez'de onaylı midye avcılığı veya yetiştiriciliği alanının bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haberlere konu edilen bölgeler Bakanlığımızın izleme ve sınıflandırma sistemi içerisinde yer almamaktadır. İlimizde belirlenmiş üretim alanlarında ise kara midye ve akivades türleri düzenli olarak analiz edilmekte, mikrobiyolojik ve kimyasal kontroller yapılmaktadır. Bu alanlardan elde edilen ürünler, üretim alanının sınıfına göre arındırma veya ısıl işlemden geçirilmeden doğrudan piyasaya sunulmamaktadır. İzmir Körfezi'nin belirli iç kesimlerinde midye avcılığı yasaktır. İzinsiz ve izlenmeyen alanlardan yapılan avcılık faaliyetleri yasa dışı olup, 7/24 denetlenmekte ve gerekli idari işlemler uygulanmaktadır."

Açıklamada, vatandaşların yalnızca onaylı ve güvenilir satış noktalarından temin edilen su ürünlerini tercih etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

